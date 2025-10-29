Главные новости за 29 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Марины Кохал — предполагаемой убийцы мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) летом 2020 года. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

Следователи задержали еще двух подозреваемых по делу о попытках похищения футболиста Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня на Вязовой улице, сообщает городское управление СУ СК по Петербургу. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным студентам принять участие в «прибыльном» деле. Суд отправил обоих под стражу.

В период с января по сентябрь 2025 года чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ составил 170,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года эти показатели составляли 309,1 млрд рублей. Выручка российской газовой компании, зарегистрированной в Петербурге, осталась на уровне 2024 года — 4,27 трлн рублей.

Суд в Петербурге снова отправил под административный арест на 13 суток уличную певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко). По второму протоколу ей вменили ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка). Также по этому делу арестован гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов, выступавший вместе с Наоко и привлеченный по тому же протоколу.

Домодедовский суд Москвы рассмотрит дело петербургской актрисы театра и кино Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с каннабисом 30 октября. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Госпожу Тарасову задержали 28 августа в аэропорту «Домодедово», в ходе досмотра у 31-летней артистки нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.

Пятизвездочный круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл на достройку в Санкт-Петербург. Теплоход доставили на Балтийский завод из Астраханской области, где его строили с 2016 года. В эксплуатацию его планируют ввести в 2026 году, текущая готовность составляет 90%. Стоимость лайнера для заказчика, Московского речного пароходства, оценивается в 4,2 млрд рублей.

На 2026 год запланирована реновация ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге. Об этом в ходе круглого стола 29 октября заявил генеральный директор торгово-развлекательного центра Дмитрий Гашичев. В рамках работ поэтапно обновят все коридоры, места общего пользования. Подрядчики для проекта пока не выбраны.

В последние два месяца 2025 года ООО «РусХимАльянс» намерен разместить три выпуска трехлетних облигаций. Эмитентом выступит «СФО РХА Инвест – Первый». Каждый будет выпущен с залоговым обеспечением денежными требованиями серий РХА-1 - РХА-3 объемом по 40 млрд рублей. ПАО «Газпром» выступит поручителем по выпускам.

Церковь Ингрии объяснила причины своего переименования по благословению епископа Ивана Лаптева. Вопрос поднимался более 15 лет, в итоге религиозное учреждение решило уйти от своего названия из-за негативных ассоциаций с движением «Свободная Ингрия» (признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в РФ — Ъ).

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон о содержании домашних собак. Инициативу поддержали 46 депутатов, один проголосовал против. Теперь в мегаполисе нельзя оставлять собак без присмотра вне дома, а также приводить их на массовые мероприятия, детские и спортивные площадки и к медучреждениям.