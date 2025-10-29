СК задержал еще двоих подозреваемых в попытке похищения футболиста Мостового

Следователи задержали еще двух подозреваемых по делу о неудавшихся похищениях людей на Вязовой улице, сообщает городское управление СУ СК по Петербургу. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным студентам принять участие в «прибыльном» деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Ранее по ходатайству следствия суд заключил под стражу четырех обвиняемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня.

Ими оказались учащиеся Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина — Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайдулаков и Владислав Яковлев. В ходе проведения следственных действий молодые люди в возрасте 19-20 лет признали свою вину.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой).

Подробнее о громком деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Форвард отразил нападение».

Андрей Маркелов