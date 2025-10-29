Чистый убыток «Газпрома» за девять месяцев 2025 года составил 170 млрд рублей

В период с января по сентябрь 2025 года чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ составил 170,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года эти показатели составляли 309,1 млрд рублей. Бухгалтерская отчетность была опубликована на сайте корпорации 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выручка российской газовой компании, зарегистрированной в Петербурге, осталась на уровне 2024 года — 4,27 трлн рублей. Кредиторская задолженность снизилось с 1,47 до 1,05 трлн рублей, а валовая прибыль в текущем году возросла на 50% — до 1,259 трлн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Газпром» занял преобладающую часть построенных в 2025 году петербургских офисов.

Андрей Маркелов