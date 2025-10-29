Могли спутать с экстремистами: Церковь Ингрии назвала причины переименования

Церковь Ингрии объяснила причины своего переименования по благословению епископа Ивана Лаптева. Представители крупнейшей в России лютеранской церкви заявили, что с XVII века название меняли семь раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены Синода Церкви Ингрии, голосующие за смену названия

Фото: Церковь Ингрии Члены Синода Церкви Ингрии, голосующие за смену названия

Фото: Церковь Ингрии

«Для большинства жителей России слово "Ингрия" является малознакомым и непонятным, что затрудняет нашу работу и восприятие Церкви обществом»,— говорится в сообщении.

Вопрос о переименовании поднимался более 15 лет, в итоге религиозное учреждение решило уйти от своего названия из-за негативных ассоциаций с движением «Свободная Ингрия» (признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в РФ — Ъ).

Как писал ранее «Ъ-СПб», решение о новом названии учреждения, Российская Лютеранская Церковь (РЛЦ), принял XXXVII Синод Церкви Ингрии. Съезд прошел в Колтушах 23-24 октября.

Андрей Маркелов