Теплоход «Владимир Жириновский» доставили в Петербург на достройку

Пятизвездочный круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл на достройку в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЛДПР Фото: ЛДПР

Теплоход доставили на Балтийский завод из Астраханской области, где его строили с 2016 года. В эксплуатацию его планируют ввести в 2026 году, текущая готовность составляет 90%.

Согласно проекту, четырехпалубное судно длиной 141 м и шириной 16,82 м сможет разместить 310 пассажиров и 90 членов экипажа. Стоимость лайнера для заказчика, Московского речного пароходства оценивается в 4,2 млрд рублей.

Подробнее о строительстве названного в честь основателя ЛДПР теплохода — в материале «"Жириновский" отправится в круиз с задержкой».

Артемий Чулков