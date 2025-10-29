Теплоход «Владимир Жириновский» доставили в Петербург на достройку
Пятизвездочный круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл на достройку в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Фонтанка».
Фото: ЛДПР
Теплоход доставили на Балтийский завод из Астраханской области, где его строили с 2016 года. В эксплуатацию его планируют ввести в 2026 году, текущая готовность составляет 90%.
Согласно проекту, четырехпалубное судно длиной 141 м и шириной 16,82 м сможет разместить 310 пассажиров и 90 членов экипажа. Стоимость лайнера для заказчика, Московского речного пароходства оценивается в 4,2 млрд рублей.
