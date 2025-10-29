ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга запланировал проведение реновации в 2026 году

На 2026 год запланирована реновация торгово-развлекательного центра «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге. Об этом в ходе круглого стола 29 октября заявил генеральный директор ТРЦ «Галерея» Дмитрий Гашичев.

«Торгово-развлекательный центр "Галерея" в 2026 году проведет реновацию и обновление своих торговых галерей. С января до ноября объект идет под реновацию, будут обновлены все коридоры, места общего пользования. Работы будут проведены поэтапно»,— цитирует господина Гашичев РБК Петербург.

При этом в компании отметили, что подрядчики для проекта пока не выбраны. Размер затрат на проведение работ там также не раскрывают, однако по данным экспертов, стоимость обновления отделки может составить как 30-40 тыс. руб. за 1 кв. м, так и дойти до 100-200 тыс. руб. Уточняется, что период время проведения реновации ТРЦ «Галерея» будет доступен для посетителей в обычном режиме.

Андрей Цедрик