Суд рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков 30 октября

Домодедовский суд Москвы рассмотрит дело петербургской актрисы театра и кино Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с каннабисом 30 октября, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госпожу Тарасову задержали 28 августа в аэропорту «Домодедово», в ходе досмотра у 31-летней артистки нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Суд избрал для Аглаи Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя пользоваться средствами связи и покидать квартиру ночью.

Подробнее читайте в материале «Актрису освободили для съемок».