«РусХимАльянс» намерен разместить три выпуска облигаций на 120 млрд рублей

В последние два месяца 2025 года ООО «РусХимАльянс» намерен разместить три выпуска трехлетних облигаций. Эмитентом выступит «СФО РХА Инвест – Первый». Каждый будет выпущен с залоговым обеспечением денежными требованиями серий РХА-1 - РХА-3 объемом по 40 млрд рублей, говорится в пресс-релизе на сайте АКРА.

ПАО «Газпром» выступит поручителем по выпускам. С учетом кредитного качества поручателя, а также структуры обеспечения, агентство присвоило эмиссиям кредитные рейтинги на уровне ААA(RU). Там добавили, что рейтингуемые облигации выпускаются только с целью переупаковки денежных требований по займу.

Ожидается, что первый транш будет опубликован 6 ноября, второй — 1 декабря, а последний — 15 декабря. Номинал одной облигации составляет миллион рублей.

Вырученные от продажи облигаций средства направят на строительство газоперерабатывающего комплекса по переработке сырьевого газа и по производству сжиженного природного газа в рамках проекта. ООО «РусХимАльянс» выступает одним из заказчиков проекта в районе Усть-Луги.

Татьяна Титаева