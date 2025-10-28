В Новороссийске и Геленджике выросло число туристических бронирований

В октябре 2025 года вырос спрос на размещение в Геленджике и Новороссийске. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В целом по Краснодарскому краю количество бронирований квартир, отелей и апартаментов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость размещения в регионе составила 7,8 тыс. руб. за ночь. В Геленджике номер или апартаменты можно было арендовать в среднем за 5 тыс. руб. — на 3,8% дешевле, чем годом ранее. В Новороссийске, напротив, средняя цена выросла на 7,1%, достигнув 9 тыс. руб. за ночь.

По оценке аналитиков сервиса, путешественники в октябре чаще выбирали короткие поездки — средняя продолжительность проживания составила два дня.

Екатерина Голубева