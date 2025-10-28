Главные новости за 28 октября. Сочи

Первый за 11 лет рейс грузопассажирского парома по маршруту Трабзон — Сочи запланирован на 29 октября. Первоначальные планы по запуску паромного сообщения между озвучивались еще в 2023 году, однако тогда они не были реализованы.

В ночь на 29 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются ливни с грозами. По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы функционируют в усиленном режиме.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги в Грозном встречался с местным «Ахматом». Матч закончился со счетом 4:2.

Спрос на зимний оздоровительный отдых в российских санаториях вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Загрузка здравниц в период новогодних праздников ожидается на уровне 100%, а в январе—феврале — до 85%.

Капитальный ремонт Новороссийского шоссе планируется завершить к 30 июня 2026 года. Работы ведутся на участке протяженностью 5,5 км в Хостинском районе.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий специальное регулирование для сферы торговли и оказания услуг на федеральной территории «Сириус». Местные органы власти получают полномочия по регулированию работы рынков, ярмарок, нестационарной торговой сети, а также по внедрению передовых технологий, включая роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрию и расчеты в цифровых рублях.

Шесть особей горного зубра транспортируют из Кавказского биосферного заповедника в Абхазию в 2026 году. Соответствующее решение утверждено по итогам первого заседания российско-абхазской экспертной группы, которое состоялось в Сухуме.