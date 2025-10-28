ФК «Сочи» переиграл на выезде «Ахмат»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги в Грозном встречался с местным «Ахматом». Матч закончился со счетом 4:2.

В истории очных встреч между «Сочи» и «Ахматом» сыграно десять официальных матчей. В шести встречах успех сопутствовал сочинцам, три победы на счету грозненцев, еще один раз соперники поделили очки.

В этой встрече «барсам» понадобилось 16 минут, чтобы открыть счет. С передачи Антона Зиньковского отличился Игнасио Сааведра. На 36-й минуте форвард Михаил Игнатов удвоил преимущество «Сочи». На исходе часа игры хозяева сократили отставание благодаря забитому мячу Максима Самородова.

На 66-й минуте Михаил Игнатов оформил дубль, а спустя десять минут Дмитрий Васильев сделал счет крупным. В компенсированное время вновь забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов, который вернул интригу в матче. «Сочи» сохранил результат и одержал победу со счетом 4:2.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 2 ноября сыграет на выезде против «Оренбурга». После 13 туров в РПЛ будущий соперник занимает 15-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе восемь набранных очков. Сочинцы покинули зону вылета и теперь располагаются на 14-м месте с восемью набранными баллами.

Евгений Леонтьев