Путин утвердил особые правила торговли в Сириусе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий специальное регулирование для сферы торговли и оказания услуг на федеральной территории Сириус. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Законодательная инициатива направлена на формирование в Сириусе специальных условий для осуществления торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания с учетом специфики инновационной территории. Местные органы власти получают полномочия по регулированию работы рынков, ярмарок, нестационарной торговой сети, а также по внедрению передовых технологий, включая роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрию и расчеты в цифровых рублях.

Целью нововведений является создание комфортной потребительской среды для жителей, гостей и учащихся Сириуса, в числе которых студенты образовательного фонда «Талант и успех», Научно-технологического университета «Сириус» и Президентского лицея, а также участники различных мероприятий и туристы.

Благодаря особому статусу территория будет использоваться в качестве экспериментальной площадки для отработки современных подходов к организации торговли и сервиса. Закон также предусматривает возможность тестирования в «Сириусе» инновационных решений, которые в случае успеха могут быть масштабированы в других регионах страны.

Мария Удовик