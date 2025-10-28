Сочи возглавил рейтинг популярных зимних санаториев России

Спрос на зимний оздоровительный отдых в российских санаториях вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом, пишет издание «Ведомости. Туризм» со ссылкой на участников рынка. Загрузка здравниц в период новогодних праздников ожидается на уровне 100%, а в январе—феврале — до 85%. Среди лидеров по популярности — Сочи, Кореиз и Кисловодск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Как отметила директор сочинского филиала туроператора «Алеан» Мария Благодирова, наибольшим спросом пользуются санатории, совмещающие спа- и велнес-программы с возможностью активного отдыха на горных склонах. Популярность сохраняют учреждения, специализирующиеся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата и реабилитации. По словам госпожи Благодировой, все чаще туристы выбирают комбинированные форматы «отдых + лечение».

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров отметил, что предложение на рынке не поспевает за растущим спросом. По его словам, новые объекты санаторно-курортной инфраструктуры, строительство которых началось в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», помогут сбалансировать рынок в ближайшие два года. Это, считает господин Нестеров, приведет к постепенному снижению цен и расширению аудитории отдыхающих.

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) подтверждает высокий уровень загрузки: на праздничные даты он составит до 100%, а в январе—феврале — в среднем 65–85%.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», за последний месяц количество бронирований санаториев на зиму удвоилось. Наиболее востребованными направлениями остаются черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Крым и Подмосковье. На долю Сочи приходится 31% всех зимних бронирований, Кореиза и Кисловодска — по 9%.

Руководитель направления «Регионы России» туроператора «Алеан» Эмма Данилкина добавила, что в Краснодарском крае растет доля семейного туризма. Туристы выбирают санатории с детской инфраструктурой и возможностями для активного отдыха — катками и горнолыжными трассами поблизости.

По данным Ozon Travel, бронирования горнолыжных курортов на январь 2026 года уже на 77% выше прошлогодних показателей. Генеральный директор компании Михаил Осин отметил, что россияне все чаще выбирают внутренние направления, совмещая катание на лыжах с посещением термальных источников.

Мария Удовик