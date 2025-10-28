Паром Трабзон — Сочи выйдет в первый за 11 лет рейс 29 октября

Первый за 11 лет рейс грузопассажирского парома по маршруту Трабзон — Сочи запланирован на 29 октября. Как пишет «РИА Новости» источник в порту Трабзона, билеты на судно уже поступили в продажу в кассах порта.

Первоначальные планы по запуску паромного сообщения между Сочи и Турцией озвучивались еще в 2023 году, однако тогда они не были реализованы. В июле 2025 года старт проекта был отложен на неопределенный срок в связи с новыми правилами захода судов в российские порты.

Согласно информации агентства, начальные рейсы будут осуществляться исключительно в пассажирском режиме. Ранее среди причин задержек назывались неготовность портовой инфраструктуры в Сочи, неблагоприятные погодные условия и совпадение дат с праздником Рамадан.

Для обслуживания маршрута предназначен паром Seabridge, рассчитанный на перевозку до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути между портами составит около 12 часов. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. В случае ажиотажного спроса компания-оператор рассмотрит возможность запуска второго судна.

Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией осуществлялся в 2011 году. В период с 1993 по 2011 год на линии курсировало до пяти пассажирских судов.

Мария Удовик