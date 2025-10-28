Ремонт Новороссийского шоссе в Сочи завершат к июню 2026 года

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что капитальный ремонт Новороссийского шоссе планируется завершить к 30 июня 2026 года. Работы ведутся на участке протяженностью 5,5 км в Хостинском районе. Этот проект имеет стратегическое значение для транспортной системы курорта, так как после его завершения Новороссийское шоссе станет полноценной альтернативой трассе А-147 и обеспечит устойчивое сообщение между Дублером Курортного проспекта, Мацестой и Хостой, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул глава города, реализация проекта направлена на снижение транспортной нагрузки и повышение безопасности движения. «Этот объект — не просто ремонт дороги, а стратегический шаг по разгрузке транспортного каркаса Сочи. Мы создаем дублирующие маршруты, чтобы у горожан и гостей был выбор, а время в пути оставалось предсказуемым и минимальным»,— отметил господин Прошунин. По словам главы мэрии, администрация города принимает меры для минимизации неудобств, связанных с ограничением движения, а график работ находится под личным контролем.

Сейчас специалисты уже завершили подготовительный этап: установлены временные ограждения и дорожные знаки, проведены геодезические и инженерно-геологические изыскания. Подрядчик приступил к демонтажу старого покрытия и бордюров. Основной этап включает выравнивание проезжей части, укладку нового асфальта площадью около 50 тыс. кв. м, реконструкцию ливневой канализации протяженностью 1,8 тыс. м и устройство тротуаров общей длиной более километра. Также предусмотрены установка 2,5 тыс. м дорожных ограждений, монтаж пяти остановочных павильонов, 180 светильников и около 800 дорожных знаков.

Общий объем финансирования проекта превышает 440 млн руб. Основная часть средств поступает из краевого бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.

Во время работ специалисты выявили три оползневых участка общей длиной около 160 м, представляющих угрозу устойчивости дорожного полотна. Для их укрепления потребуются дополнительные противооползневые мероприятия — установка подпорных стен, дренажей и георешеток. Эти зоны не были учтены в первоначальной проектной документации, поскольку активизация оползней произошла уже после утверждения проекта из-за сложных геологических условий и обильных осадков.

Рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования на проектирование и реализацию противооползневых мер. Завершить все работы на участке планируется к июню 2026 года, чтобы обновленная дорога была готова к началу высокого туристического сезона.

Мария Удовик