В Сочи и Сириусе прогнозируют ливни с грозами
В ночь на 29 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы функционируют в усиленном режиме. Контроль за развитием ситуации осуществляет городской оперативный штаб.
Администрация призывает жителей и туристов курорта не находиться вблизи водоемов во время непогоды. Автовладельцам советуют не парковать машины под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут быть повреждены ветром.
Власти просят граждан соблюдать все меры безопасности. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.