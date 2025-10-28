В Сочи и Сириусе прогнозируют ливни с грозами

В ночь на 29 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы функционируют в усиленном режиме. Контроль за развитием ситуации осуществляет городской оперативный штаб.

Администрация призывает жителей и туристов курорта не находиться вблизи водоемов во время непогоды. Автовладельцам советуют не парковать машины под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут быть повреждены ветром.

Власти просят граждан соблюдать все меры безопасности. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Анна Гречко