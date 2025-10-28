В Сочи готовят передачу зубров в Абхазию

Шесть особей горного зубра транспортируют из Кавказского биосферного заповедника в Абхазию в 2026 году. Соответствующее решение утверждено по итогам первого заседания российско-абхазской экспертной группы, которое состоялось в Сухуме, сообщает пресс-служба администрации города-курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ

Двух самцов и четырех самок разместят на территории Псху-Гумистинского заповедника. Сейчас там осуществляется подготовка к возведению вольера площадью 4 гектара. Специалисты Кавказского биосферного заповедника на всех этапах реализации программы реинтродукции обеспечат консультационное сопровождение и передадут уникальный опыт по успешному восстановлению вольноживущей популяции зубров.

Ранее администрация Сочи направила в министерство природных ресурсов Краснодарского края обращение о передаче полномочий по регулированию численности диких животных в городской черте. Поводом послужили участившиеся случаи появления медведей в населенных пунктах горной местности.

Перед наступлением зимнего сезона на курорте зафиксирован рост числа выходов бурых медведей в поселки, прилегающие к Сочинскому национальному парку. По данным специалистов, причиной сложившейся ситуации является увеличение популяции при ограниченной кормовой базе в лесных массивах. Животных привлекают места сбора твердых коммунальных отходов, домашний скот и урожай на частных подворьях. Эксперты указывают, что данная динамика носит сезонный характер и наблюдается ежегодно.

Каждое сообщение о появлении медведей регистрируется государственными инспекторами ФГБУ «Сочинский национальный парк». Проводится оценка поведения животного и его реакции на действия человека, в том числе наличие или отсутствие страха. Организована также разъяснительная работа с местными жителями.

Мария Удовик