Главные новости за 24 октября. Сочи

С начала 2025 года туристический налог, заменивший курортный сбор, принес бюджету Сочи 474,3 млн руб. за девять месяцев. Все поступления по этому налогу полностью зачисляются в городской бюджет и направляются на развитие курортной инфраструктуры, реализацию социальных проектов, строительство, обновление дорожной сети и инициативное бюджетирование.

В Сочи выставили на торги земельный участок площадью 0,41 га в селе Раздольное. Прием заявок на участие в аукционе завершится 24 ноября 2025 года, торги пройдут 28 ноября в 10:00 по московскому времени.

Москва, Севастополь и Сочи показали самую низкую окупаемость квартир в новостройках при сдаче в аренду. Расчеты основаны на ценах жилья и арендных ставках в 70 крупнейших городах России.

В сентябре 2025 года в Сочи продажи книг на платформе «Авито» выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост интереса к новым изданиям — продажи этой категории увеличились почти на 59%.

В Молдовском сельском округе Адлерского района Сочи проводят благоустройство набережной реки Херота — бетонируют дорожки, меняют тротуарное покрытие и готовят площадки под установку парковой мебели.

Администрация Сочи направила в Министерство природных ресурсов Краснодарского края запрос о передаче полномочий по регулированию численности диких животных в городской черте после участившихся случаев появления медведей в горных населенных пунктах. За последние три года нападений медведей на людей не зафиксировано.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России встречался с «Краснодаром». Матч закончился со счетом 0:3.