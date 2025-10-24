Мэрия Сочи: на набережной Хероты поменяют покрытие и установят парковую мебель

В Молдовском сельском округе Адлерского района Сочи проводят благоустройство набережной реки Херота — бетонируют дорожки, меняют тротуарное покрытие и готовят площадки под установку парковой мебели. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава районной администрации Дмитрий Сбитнев провел встречу с жителями округа при участии депутатов городского собрания Сочи, полицейских, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. На встрече, которая состоялась сегодня, 24 октября, в центре внимания оказались наиболее актуальные вопросы, волнующие более 22 тыс. жителей округа. Дмитрий Сбитнев сообщил, что были подведены промежуточные итоги уже проделанной работы: с начала года на территории села Орел-Изумруд очищено 450 м ливневых канав и систем водоотведения.

Также было отмечено, что на улице Петрозаводская продолжаются работы по бетонированию и замене тротуаров. В ходе работ снесли 44 аварийных дерева и подготовили площадку для детско-спортивной зоны.

На набережной Хероты завершаются работы по бетонированию, демонтируется старое покрытие дорожек, заливаются пандусы и переходы через мост. После завершения этих работ планируется установка новой мебели.

Жители подняли вопросы о необходимости расчистки русла реки Херота, установки искусственных неровностей на улице Дачная, увеличения количества транспорта на маршрутах 115 и 556, а также учащения вывоза мусора. Каждый четверг в Адлерском районе проходит акция «Чистый четверг», а в Молдовском округе субботники организуются территориальными общественными самоуправлениями с участием местных жителей.

Администрация Сочи регулярно проводит встречи с горожанами для оперативного реагирования на их запросы и контроля исполнения планов.

Мария Удовик