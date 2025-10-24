Сочи попросил у Минприроды полномочия по регулированию численности медведей

Администрация Сочи направила в Министерство природных ресурсов Краснодарского края запрос о передаче полномочий по регулированию численности диких животных в городской черте после участившихся случаев появления медведей в горных населенных пунктах. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед наступлением зимы на территории курорта увеличилось число выходов бурых медведей в поселки, расположенные рядом с Сочинским национальным парком. По словам специалистов, причина — рост популяции при скудной кормовой базе в лесу. Зверей привлекают площадки для сбора мусора, домашний скот и созревшие плоды на приусадебных участках. Эксперты отмечают, что такая ситуация типична для данного периода и наблюдается каждый год.

«Каждое сообщение о выходах медведей фиксируется государственными инспекторами ФГБУ Сочинский национальный парк. Оценивается поведение животного, реакция на действия человека — наличие или отсутствие страха. Проводится просветительская работа с населением»,— сообщил исполняющий обязанности директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Баграт Еремян.

Он уточнил, что применять огнестрельное оружие в населённых пунктах могут только сотрудники полиции, и лишь при угрозе жизни и здоровью людей. За последние три года нападений медведей на людей не зафиксировано.

Согласно действующему законодательству, городские власти вправе заниматься только потенциально домашними животными — собаками и кошками. Полномочия в сфере охраны и использования объектов животного мира реализуются на федеральном уровне. В связи с этим муниципалитет обратился в краевое ведомство с просьбой о передаче соответствующих прав для законного реагирования на нештатные ситуации.

Компаниям, вывозящим мусор в горных поселках, рекомендовали своевременно освобождать контейнеры от отходов, особенно в вечернее и ночное время. Жителям частного сектора представители сельских администраций объясняют профилактические меры: не оставлять мусор в доступных местах и вовремя собирать урожай с деревьев.

Для населения горных поселков разрабатываются специальные памятки. Просветительскую работу ведут сотрудники Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. На встречах с председателями садоводческих товариществ разъясняют меры профилактики и первоочередные действия при встрече с животным.

Мария Удовик