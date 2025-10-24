Москва, Севастополь и Сочи возглавили антирейтинг по окупаемости новостроек

Москва, Севастополь и Сочи показали самую низкую окупаемость квартир в новостройках при сдаче в аренду. Об этом свидетельствуют данные исследования федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики рассчитали, за сколько лет окупится квартира в новостройке при круглогодичной сдаче в аренду. Расчеты основаны на ценах жилья и арендных ставках в 70 крупнейших городах России.

Худшие показатели зафиксированы в столице. Доходность составляет лишь 3,4% годовых, а срок возврата вложений — 29,4 года.

В Севастополе квартиры приносят 4% годовых и окупаются за 24,8 года. В Сочи показатели составили 4,1% и 24,7 года соответственно. Следом идут Казань (4,2% и 24,1 года) и Чебоксары (4,2% и 24 года).

Лидером по доходности стала Махачкала — 12% годовых при окупаемости 8,4 года. В Грозном эти цифры достигли 10% и 10 лет.

«Дело в том, что здесь средняя стоимость квартиры в новостройке по сравнению с другими регионами невелика, аренда же сильно выросла в последние годы»,— пояснил ТАСС гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Высокую доходность также демонстрируют Мурманск (7% и 14,3 года), Нижний Тагил (6,9% и 14,5 года), Тула (6,8% и 14,6 года) и Магнитогорск (6,8% и 14,7 года). Средняя доходность по России составляет 5,4% при окупаемости 18,4 года.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи, Самара и Красноярск стали лидерами по риску непроданных квартир в новостройках. В Краснодарском крае, включая Сочи, остается непроданным 74% жилья, что предполагает его реализацию более чем на пять лет.

Мария Удовик