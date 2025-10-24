Участок у торгового центра «Сочи Парк» выставили на аукцион за 14,7 млн рублей

В Сочи выставили на торги земельный участок площадью 0,41 га в селе Раздольное. Как стало известно «Ъ-Сочи», начальная цена лота составляет 14,7 млн руб.

Участок находится между торговым центром «Сочи Парк» и новым жилым комплексом. Земля предназначена для бытового обслуживания, предпринимательства, магазинов, общепита, спортивных объектов и автозаправки.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 24 ноября 2025 года, торги пройдут 28 ноября в 10:00 по московскому времени.

В августе на продажу выставляли подвальное помещение на улице Роз в Сочи за 18,3 млн руб. Это было связано с банкротством компании «Смарт-Строй». Конкурсный управляющий Малик Байрамбеков сообщил о начале торгов на недвижимость.

Помещение находится по адресу улица Роз, 50, в Центральном районе Сочи и имеет площадь 94,7 «квадратов». Торги состоялись 1 октября 2025 года на электронной торговой площадке. Заявки можно было подать до 26 сентября 2025 года. Задаток составлял10% от начальной цены, а шаг аукциона — 5%.

Мария Удовик