Стало известно, куда идут средства от туристического налога в Сочи

С начала 2025 года туристический налог, заменивший курортный сбор, принес бюджету Сочи 474,3 млн руб. за девять месяцев. Все поступления по этому налогу полностью зачисляются в городской бюджет и направляются на развитие курортной инфраструктуры, реализацию социальных проектов, строительство, обновление дорожной сети и инициативное бюджетирование, сообщили «Ъ-Сочи» в департаменте по финансам и бюджету администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Новый туристический налог был введен с 1 января 2025 года и закреплен в Налоговом кодексе отдельной главой 33.1. В отличие от прежнего курортного сбора, средства теперь остаются в полном объеме в распоряжении муниципалитета — по нормативу 100%.

Ставка налога в 2025 году составляет 1% от стоимости временного проживания. В последующие годы она будет увеличиваться: до 2% в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% начиная с 2029 года.

Для сравнения, по курортному сбору за четвертый квартал 2024 года в консолидированный бюджет Краснодарского края по Сочи поступило 101,9 млн руб. Таким образом, новый формат взимания платежей продемонстрировал более высокий уровень поступлений и обеспечил городу прямое управление собранными средствами.

В администрации подчеркнули, что, хотя по закону расходы бюджета не привязываются к конкретным налоговым источникам, полученные средства позволяют направлять дополнительное финансирование на благоустройство курорта и повышение качества городской среды.

Мария Удовик