ФК «Сочи» крупно проиграл «Краснодару»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России встречался с «Краснодаром». Матч закончился со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между «Сочи» и «Краснодаром» сыграно 13 официальных матчей. В девяти встречах сильнее оказались «быки», три победы на счету «барсов», еще один раз соперники разошлись миром.

Счет в этом противостоянии открыли хозяева на 21-й минуте, когда с передачи Никиты Кривцова брешь в обороне сочинцев нашел Данила Козлов. В первой половине краснодарцы владели инициативой, однако конвертировать преимущество во второй забитый мяч до перерыва им не удалось. Второй гол случился на 86-й минуте, когда Джон Кордоба переиграл в очной дуэли Ивана Ломаева. Уже в компенсированное время Жоау Батчи поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:3.

По итогам шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «барсы» заняли четвертое место и завершили участие в турнире. В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 27 октября сыграет в Грозном против местного «Ахмата». После 12 матчей в РПЛ будущий соперник занимает девятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 16 набранных баллов. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с пятью набранными очками.

Евгений Леонтьев