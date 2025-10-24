Продажи книг в Сочи выросли на 48% за год

В сентябре 2025 года в Сочи продажи книг на платформе «Авито» выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост интереса к новым изданиям — продажи этой категории увеличились почти на 59%. Книги «с рук» также пользовались высоким спросом: объем продаж вырос на 44%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наибольший прирост зафиксирован в категории нехудожественной литературы — продажи увеличились почти в четыре раза. Следом идут художественные книги, спрос на которые вырос в 3,7 раза, учебные издания — в 3,5 раза, а также детская литература — в три раза. Значительно вырос и интерес к комиксам и манге — продажи удвоились.

При этом, несмотря на рост спроса, цены на большинство категорий остались стабильными или даже снизились. Так, стоимость детских книг на вторичном рынке сократилась на 8%, а цена на комиксы и мангу — на 16%.

Схожие тенденции наблюдаются и в других крупных городах Краснодарского края. В Краснодаре продажи книг за год выросли на 29%, при этом новые издания стали популярнее на 34%, а книги «с рук» — на 29%. Особенно активно рос интерес к книгам на иностранных языках — продажи увеличились в 6,2 раза, антикварные издания — в 5,8 раза, комиксы и манга — в четыре раза. Продажи нехудожественной литературы выросли в 3,9 раза, учебных изданий — в 3,3 раза, художественных — в 3,1 раза, детских — в три раза. При этом цены на книги на иностранных языках снизились на 14%, а стоимость детской и нехудожественной литературы осталась примерно на уровне прошлого года.

В Новороссийске продажи книг выросли на 17%, при этом интерес к новым изданиям увеличился более чем на 40%, а продажи подержанных книг — на 11%. Наибольший рост показала нехудожественная литература — в 3,5 раза, за ней следуют детские книги (в 2,8 раза), художественная литература (в 2,3 раза), книги на иностранных языках (в два раза). Продажи комиксов и манги выросли на 11%. Стоимость детских книг в ресейле снизилась на 9%, а комиксов и манги — на 11%.

Мария Удовик