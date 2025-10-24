«Некий канал коммуникаций существует»

Владимир Зеленский заявил о способности Украины самостоятельно производить дальнобойное оружие. 24 октября в Лондоне открывается очередное заседание «коалиции желающих». Главные вопросы на повестке — военные поставки, антироссийские санкции и гарантии безопасности Киеву в случае прекращения огня. Ранее российский лидер Владимир Путин обещал «ошеломляющий» ответ в случае ударов Tomahawk. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежда на переговоры все еще остается.

Официальная реакция Кремля на последние происходящие события была умеренной. Владимир Путин отметил, что саммит с Дональдом Трампом все-таки не отменен окончательно, скорее, перенесен. Эти слова, в частности, вселили небольшой оптимизм в отечественный фондовый рынок. Ради справедливости нужно отметить, что глава Белого дома, в принципе, заявлял о том же самом: вероятно, еще встретимся с российским коллегой, но позже, сейчас явно не время. Однако переговоры будут возможны, если произойдут подвижки в мирном процессе по Украине. То есть дверь остается открытой. Тем не менее, по словам президента РФ, если ракеты Tomahawk или, допустим, их дальнобойные аналоги полетят вглубь территории страны, то ответ будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Собственно, официально Украине никто ничего подобного пока еще не передавал. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что все еще рассчитывает получить это вооружение, но каких-то конкретных договоренностей на этот счет нет. Президент Украины больше говорил о собственных ракетах подобного класса, которые или уже есть, или строятся, однако, так можно понять, что на сегодня ставка делается именно на них.

В этом можно увидеть определенный компромисс со стороны Запада — он по-прежнему намерен избегать прямой военной эскалации с Россией.

Хотя, конечно, под видом украинских ракет может полететь все что угодно. Но формально, наверное, это нельзя будет считать полноценной вовлеченностью стран НАТО в конфликт. В результате можно сделать вывод о том, некий канал коммуникаций существует. Впрочем, отсутствует главное — готовность Москвы искать компромисс, как считают на Западе. Публично это не озвучивается, за исключением общих фраз о том, что переговоры лучше, чем война. В результате Трамп по прошествии почти девяти месяцев все-таки ввел если не разрушительные, то достаточно чувствительные санкции. И что характерно, сделал он это синхронно с Европой. Так было при Байдене, который, к слову, не решался вводить рестрикции против крупнейших нефтяных компаний РФ.

Следующий важный момент — это подготовка гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. В этой части все плохо. «Коалиция желающих», лидеры ЕС и другие друзья Киева не могут найти никакого решения. Нельзя исключать, что Трамп в один прекрасный момент решит этот процесс возглавить. Кажется, что все к этому идет. Что же в сухом остатке? Переговорный процесс жив, но находится не в лучшей форме. Можно понадеяться на другой саммит — американо-китайский, который пройдет в Южной Корее 30 октября. Белый дом подтвердил участие в нем. Возможно, он что-то изменит. Как бы то ни было, Пекин имеет на это счет свое мнение. Хотя оптимизма по-прежнему немного. Лидерам КНР и Америки будет о чем поговорить: там и торговая война, и двухсторонние отношения, и Тайвань, и многое другое. И Украина тоже, конечно же, будет обсуждаться.

