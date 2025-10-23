Контрагенты влияния

Санкции из 19-го пакета ЕС во многом коснулись финансовых организаций, а также криптовалютных инструментов. Впрочем, российские банки уже адаптировались к давлению, а попавшие под ограничения иностранные организации в основном работали с российскими контрагентами. Тем не менее отечественные владельцы карт, выпущенных банками СНГ, могут столкнуться с их блокировкой, и не только в странах Европы. Использование же криптовалютных инструментов будет ограничено, а стоимость трансакций возрастет.

В 19-м пакете антироссийских санкций, опубликованном 23 октября, ЕС пошел на расширение числа подсанкционных финансовых организаций. К полусотне российских кредитных организаций добавились Альфа-банк, МТС-банк, Абсолют-банк, ВБРР (все они находятся под санкциями США), а также Земский банк и НКО «Истина». Аргументы ЕС остались прежними — эти банки «имеют значение для российской финансово-банковской системы и являются либо крупными или важными региональными банками» либо «способствуют осуществлению значительных трансграничных платежей».

В самих банках к ограничениям отнеслись спокойно. Как отметили в Абсолют-банке, новые европейские санкции «можно считать формальными, поскольку ограничения на работу с российскими финансовыми организациями уже были введены ранее». На сам банк и его клиентов данные санкции «не повлияют, так как бизнес-модель полностью ориентирована на российский рынок». В Альфа-банке отметили, что «платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно». В МТС-банке заявили, что санкции ЕС «не препятствуют операционной деятельности».

Однако Евросоюз ввел санкции и в отношении большого числа зарубежных банков — пяти банков из Белоруссии, двух банков из Киргизии, трех банков из Таджикистана, а также банка «ВТБ Казахстан» и филиала «ВТБ Шанхай». В отношении них указано, что они используют систему передачи финансовой информации Банка России, а также Систему быстрых платежей и платежную систему «Мир». Поэтому лицам из ЕС запрещается «прямо или косвенно участвовать в любых сделках» с этими организациями.

Также в санкционный список ЕС вошли две платежные системы (Payeer и A7A5), компания Old Vector, которая запустила стейблкойн А7А5, криптобиржа Grinex и компания А7 (в капитале которой участвует ПСБ). В мае этого года А7 уже была включена в санкционный список Великобритании, в июле попала под санкции Евросоюза, а в августе санкции против нее и связанных с ней организаций (Grinex и Old Vector) ввели США. В ПСБ не ответили на запрос “Ъ”.

Особое внимание со стороны западных стран к использованию криптовалют российскими организациями могло быть вызвано значительными объемами таких операций. По оценке Chainalysis, с июля 2024 по июль 2025 года оборот ими в России составил $376,3 млрд, обогнав такие страны, как Великобритания ($273,2 млрд) и Германия ($219,4 млрд).

Эксперты указывают, что санкции ЕС четко определили запреты на большинство операций с криптовалютами, затрагивающие российских резидентов. Как отмечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, это в первую очередь может ударить по российским гражданам и компаниям, «которые держат свои криптовалютные активы на биржах, официально зарегистрированных в ЕС, либо используют сервисы, контролируемые европейскими лицензиатами».

При этом IT-консультант по цифровым технологиям Роман Некрасов указывает, что хотя россиянам многие криптобиржи закрыли вход, но азиатские площадки продолжают активно с ними работать. Теперь «это может привести к давлению на эти азиатские биржи и создавать дополнительные риски блокировок», считает он. Управляющий консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский также отмечает, что санкции ЕС «носят точечный, но обширный географический характер». Однако, по его мнению, вряд ли стоит ожидать, что власти Киргизии моментально пойдут «на аннулирование лицензии эмитента и санкции окажут сильное влияние на сложившиеся бизнес-процессы».

Кроме того, как указывает директор по коммуникациям EXMO.me Михаил Смирнов, большинство россиян давно перешли на альтернативы в дружественных юрисдикциях, поэтому существенность для розничных инвесторов минимальна: «возможны блокировка остатков активов и ограничения на выводы, но без массовых потерь ликвидности».

Вместе с тем институциональные инвесторы и экспортеры, полагающиеся на крипту для кросс-граничных платежей, «могут ощутить фрагментацию рынка с потерями до 10–15% в объемах», оценивает эксперт.

Что касается стейблкойна A7A5, который уже находится под санкциями Великобритании и США, а ограничения со стороны ЕС были ожидаемы, то, по мнению Михаила Смирнова, с учетом высокого спроса на этот инструмент (с объемами до $1 млрд в день), скорее всего, появятся альтернативные рублевые стейблкойны либо команда A7A5 найдет способы адаптации.

Впрочем, новые санкции ЕС повышают риски использования карт международных платежных систем (МПС), выпущенных банками стран СНГ. Зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров считает, что такие карты, как правило, будут неработоспособны не только в странах ЕС, но и в других юрисдикциях, поскольку МПС осуществляют блокировку операций по картам конкретного банка по его BIN-коду, что устанавливает запрет на уровне всей сети приема, находящейся под ее контролем.

Массово банковские карты постсоветских стран туристы оформляли три года назад, однако сейчас эту практику нельзя считать повсеместной, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, наибольшей популярностью пользовались банки Казахстана и Киргизии, тогда как банковскими картами Белоруссии и Армении туристы пользуются не столь массово. Пользователи популярного среди путешественников портала «Форум Винского» по состоянию на вечер 23 октября сообщали, что не сталкиваются с новыми ограничениями для карт белорусского Альфа-банка в Европе. С учетом отсроченного введения данных санкций (до 12 ноября 2025 года) у клиентов есть время на перевод остатков с карт попавших под новые санкции кредитных организаций, считает господин Прохоров.

