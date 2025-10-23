Главные новости за 23 октября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани срок окупаемости машино-места в 2025 году составил 17 лет и 4 месяца. В Краснодаре зафиксированы самые низкие цены покупки и аренды машино-места среди российских городов-миллионников: приобрести место можно за 810 тыс. руб., а арендовать — за 3,9 тыс. руб. в месяц.

Кубанские парламентарии во втором и окончательном чтении приняли так называемый «закон о тишине». Речь идет о внесении изменений в статью 3.3 краевого закона «Об административных правонарушениях».

Минфин США ввел санкции против Роснефти, ЛУКОЙЛа и 34 дочерних структур предприятий, включая Туапсинский НПЗ и РН-Краснодарнефтегаз. Управление по контролю за иностранными активами ведомства (OFAC) объяснило ограничения «отсутствием у России заинтересованности в мирном процессе».

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в рамках очередной 68-й сессии единогласно поддержали изменения в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2026–2027 годов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил Бислана Мугу официальным представителем республики при президенте России. До этого он руководил многофункциональным молодежным центром «Молодежь Адыгеи».

Объем налоговых поступлений от компаний сферы информатизации и связи Краснодарского края в бюджет региона в январе—июле 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% — почти до 6,2 млрд руб.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд дело в отношении бывшего директора строительной компании. Мужчину обвиняют в сокрытии 5,3 млн руб. от взыскания недоимки по налогам.