На Кубани в окончательном чтении приняли «закон о тишине»

Кубанские парламентарии во втором и окончательном чтении приняли так называемый «закон о тишине». Речь идет о внесении изменений в статью 3.3 краевого закона «Об административных правонарушениях».

Как сообщили в пресс-службе ЗСК, законом предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по будням с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00, а также дополнительно с 8:00 до 10:00 по выходные и праздничным дням. За совершение правонарушения предусмотрен штраф на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб., на юрлиц — от 20 до 30 тыс. руб. При повторном нарушении штраф на граждан увеличивается и составляет: от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., на юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся любое использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на автомобили, в киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, дискотеках или других объектах торговли, общественного питания и досуга. Нельзя громко воспроизводить музыку на балконах или подоконниках при открытых окнах.

Также нарушением закона считается громкое пение, игра на музыкальных инструментах, подача неоднократных звуковых сигналов, проведение ремонтных работ, переустройство и перепланировка жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, проведение земляных, строительных, погрузочно-разгрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств. В список нарушений попадают работы по благоустройству территории, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, вывоза мусора и уборки территорий.

Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, «закон о тишине» вступит в силу с 1 марта 2026 года. Это связано с необходимостью заключения дополнительного соглашения между МВД России и Краснодарским краем.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на июльской сессии ЗСК «закон о тишине» был одобрен в первом чтении, но был отправлен на доработку в связи с поступившими замечаниями. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что необходимость появления такого нормативного правового акта продиктована самой жизнью, но для принятия окончательного документа требовалось взвесить все за и против, обсудить нюансы практического применения предлагаемых норм, выслушать мнения, проанализировать поступившие предложения по содержанию законопроекта.

«Современный ритм жизни, в котором живет большинство из нас, требует полноценного отдыха, поскольку его недостаток напрямую отражается на производительности труда. Но, помимо экономических аспектов, есть еще положения Конституции и Жилищного кодекса, гарантирующие человеку соблюдение его законных прав на покой и тишину. Прописанные в законе нормы будут способствовать снижению числа конфликтов на бытовой почве, укреплению добрососедских отношений и в целом повышению комфорта для каждого человека, когда он находится у себя дома»,— прокомментировал спикер ЗСК.

