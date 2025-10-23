Экс-директор строительной фирмы в Севастополе скрыл 5,3 млн рублей от налоговой

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд дело в отношении бывшего директора строительной компании. Мужчину обвиняют в сокрытии 5,3 млн руб. от взыскания недоимки по налогам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый знал о крупной задолженности возглавляемого им предприятия по налогам и страховым взносам. При этом организация располагала средствами для погашения части долга, однако руководитель направил их на хозяйственную деятельность.

Бывший директор оплатил бухгалтерские и интернет-услуги, а также произвел расчеты с субподрядчиками через счета других коммерческих организаций и физического лица. Таким образом он обошел расчетные счета собственной фирмы.

Экс-директор обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина