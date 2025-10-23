Доходы бюджета Кубани в 2025 году выросли на 16,6 млрд рублей к уровню 2024 года

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в рамках очередной 68-й сессии единогласно поддержали изменения в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСК.

Как сообщил парламентариям и. о. министра финансов Кубани Александр Кнышов, налоговые и неналоговые доходы краевой казны в 2025 году составят 440,9 млрд руб. с ростом на 16,6 млрд руб. к уровню 2024 года. Всего доходы в текущем году превысят 510 млрд руб. Расходы бюджета края в 2025 году предусматриваются в объеме почти 577 млрд руб., что на 40,3 млрд руб. выше уровня 2024 года.

Рост объемов финансирования социально значимых статей был, по словам и. о. министра, достигнут в том числе за счет оптимизации отдельных непервоочередных расходов. Поправки предусматривают увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, зарплату педагогов детсадов, компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, лекарственное обеспечение жителей Кубани, а также выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и ряд других.

Руководитель парламентской фракции КПРФ Павел Соколенко обратил внимание коллег и представителей краевой власти на сокращение плановых показателей по отдельным источникам доходов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что при корректировке краевого бюджета учтено уменьшение прогноза по собственным доходам. При этом дополнительные средства направляются на обеспечение безопасности региона. Сегодня, по словам главы региона, в основе сохранения и развития края — работающая экономика и безопасность.

«Мы все свои социальные обязательства перед жителями края выполняли и будем выполнять. Ни на рубль их не уменьшили и не отменили»,— подчеркнул глава региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджет Кубани был и остается «бюджетом развития», несмотря на ожидаемое замедление отдельных экономических процессов на фоне жестких мер денежно-кредитной политики.

«Внесение изменений в краевой бюджет не предусматривает снижения динамики в системообразующих сферах деятельности, определяющих в ближайшей перспективе социально-экономическое развитие субъекта. Мы должны обеспечить безусловное достижение целевых показателей и задач, определенных Указом главы государства от 7 мая прошлого года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Поэтому ни о какой стагнации речи идти не может, все социальные обязательства перед жителями края будут выполнены»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых