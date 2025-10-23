Объем налоговых поступлений от IT-компаний Кубани вырос на 15% в 2025 году

Объем налоговых поступлений от компаний сферы информатизации и связи Краснодарского края в бюджет региона в январе—июле 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% — почти до 6,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2024 году объем налоговых поступлений от кубанских IT-компаний увеличился на 60% по сравнению с 2020 годом, достигнув порядка 8,5 млрд руб.

«Положительная динамика как объемов отгрузки товаров, так и налоговых поступлений от представителей отрасли показывает, что IТ и телекоммуникации стали важными драйверами экономического роста региона. Это оказывает позитивное влияние, в том числе на наполняемость краевого бюджета. С учетом поддержки со стороны властей, можно ожидать, что тенденция роста будет сохраняться и в будущем»,— отметили в департаменте.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем отгрузки товаров и услуг IT-компаний Кубани за январь—июль 2025 года достиг 90 млрд руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич