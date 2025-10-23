Бислан Мугу стал представителем Адыгеи при президенте России
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил Бислана Мугу официальным представителем республики при президенте России. До этого он руководил многофункциональным молодежным центром «Молодежь Адыгеи», сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Правительство Республики Адыгея
Постоянное представительство Адыгеи при главе государства работает с федеральными и региональными ведомствами, содействует социально-экономическому развитию республики. Структура также проводит мероприятия по сохранению и популяризации культуры и традиций региона, поддерживает проекты молодежных и общественных организаций.
Бислан Мугу родился в Майкопе. Юридическое образование получил в Адыгейском государственном университете. С 2015 года участвовал в добровольческих проектах, работал в молодежных общественных организациях республики, возглавлял региональное отделение Российского Союза Молодежи.
Карьеру начал в 2020 году в АГУ, затем трудился в ресурсном молодежном центре. На посту директора «Молодежи Адыгеи» занимался развитием молодежной политики. Бислан Мугу был дважды удостоен благодарности президента России. Женат, воспитывает сына.