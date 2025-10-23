На Кубани срок окупаемости машино-места в 2025 году превысил 17 лет

На Кубани срок окупаемости машино-места в 2025 году составил 17 лет и 4 месяца. Как сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости», в Краснодаре зафиксированы самые низкие цены покупки и аренды машино-места среди российских городов-миллионников: приобрести место можно за 810 тыс. руб., а арендовать — за 3,9 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средний показатель по городам-миллионникам равен 16 годам и 1 месяцу. Самые короткие сроки окупаемости отмечены в Омске (12 лет и 1 месяц), Новосибирске (12 лет и 3 месяца) и Перми (12 лет и 10 месяцев). Дольше всего машино-места окупаются в Воронеже — почти 19,6 лет. В список городов с окупаемостью свыше 18 лет вошли также Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск и Самара.

В Москве, по оценке экспертов, при стоимости машино-места 2,1 млн руб. и аренде 11,8 тыс. руб. срок окупаемости составляет 15 лет и 2 месяца.

Анна Гречко