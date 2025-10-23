Главные новости за 23 октября. Сочи

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда Сочи об изъятии в доход государства недвижимости сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Судебная коллегия по гражданским делам отклонила апелляционную жалобу и подтвердила конфискацию 130 объектов общей площадью 47 тыс. кв. м стоимостью свыше 3,9 млрд руб.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче 15-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:3.

В период с мая по сентябрь Сочи посетили 3,2 тыс. туристов из Саудовской Аравии. Аэропорт города-курорта также планирует запустить прямые рейсы из Эр-Рияда в 2026 году.

Генерального директора компании в Сочи оштрафовали на 20 тыс. руб. за то, что он вовремя не уведомил о трудоустройстве бывшего государственного служащего.

В акватории Сочинского морского порта до 31 октября ежедневно проводятся учебные стрельбы. Военные буду отрабатывать действия с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

«Ласточка» по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт заняла второе место в рейтинге популярности пригородных направлений Северо-Кавказской железной дороги за январь-сентябрь 2025 года, перевезя 4,3 млн пассажиров. Лидером стала электричка Минеральные Воды — Кисловодск, которой воспользовались более 4,4 млн человек.

Разработанный проект капитального ремонта моста через реку Кудепста в селе Верхнениколаевское проходит согласование в контролирующих органах, а Управление автомобильных дорог работает над включением объекта в план финансирования на 2026 год. Сейчас документация находится на согласовании в контролирующих органах.