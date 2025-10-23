ХК «Сочи» проиграл «Торпедо»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче 15-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место в воротах у сочинцев занял Алексей Щетилин. Нижегородцы сходу заявили о своих намерениях и забили быстрый гол уже на второй минуте, когда отличился Егор Соколов. На 27-й минуте «Торпедо» подвела дисциплина. Сразу два игрока гостей получили удаления. Численным преимуществом воспользовался Тимур Хафизов, который сравнял счет.

Однако развить успех южанам не удалось. Главным действующим лицом в концовке третьего периода стал Шэйн Принс. Сначала нападающий «Торпедо» вывел свою команду вперед, а за шесть секунд до финальной сирены точным броском снял все вопросы о победителе. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 15 матчей «леопарды» имеют в активе десять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 24-го октября в Санкт-Петербурге против СКА. Будущий соперник с 16 очками идет на девятом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев