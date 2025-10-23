Суд подтвердил изъятие у сочинского бизнесмена имущества на 3,9 млрд рублей

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда Сочи об изъятии в доход государства недвижимости сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Судебная коллегия по гражданским делам отклонила апелляционную жалобу и подтвердила конфискацию 130 объектов общей площадью 47 тысяч кв. м стоимостью свыше 3,9 млрд руб, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Иск предъявил заместитель генерального прокурора РФ к ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Груп», Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой. Решение вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Как писал «Ъ-Сочи», основанием для разбирательства стало неисполнение предпринимателем предыдущего судебного вердикта. Ранее суд постановил истребовать объекты гостиничного комплекса «Волна» в пользу России и взыскать 9 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб государству и экологический вред от застройки курортной зоны.

Весной 2025 года Рубен Татулян не погасил долг, заявив в суде об отсутствии денежных средств. Прокуратура считает, что для защиты имущества от взыскания бизнесмен создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащие ему объекты.

Анна Гречко