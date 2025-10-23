За лето Сочи посетили 3,2 тысячи туристов из Саудовской Аравии

В период с мая по сентябрь Сочи посетили 3,2 тыс. туристов из Саудовской Аравии. Аэропорт города-курорта также планирует запустить прямые рейсы из Эр-Рияда в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«За 2024–2025 годы полеты в Сочи начали выполнять шесть авиакомпаний из стран Ближнего Востока»,— говорится в сообщении.

Пассажиропоток на маршрутах в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн увеличился более чем на 150%. Число рейсов выросло с 4–5 до 20 в неделю. Средняя загрузка бортов превышает 80%.

«Ъ-Сочи» писал, что саудовский лоукостер Flynas планирует в 2026 году запустить прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а также увеличить количество полетов в Москву с трех до семи в неделю.

Алина Зорина