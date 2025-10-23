Мост через Кудепсту в Верхнениколаевском отремонтируют в 2026 году

Разработанный проект капитального ремонта моста через реку Кудепста в селе Верхнениколаевское проходит согласование в контролирующих органах, а Управление автомобильных дорог работает над включением объекта в план финансирования на 2026 год. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Специалисты провели детальное обследование конструкции и подготовили комплексный проект работ. Сейчас документация находится на согласовании в контролирующих органах.

Для безопасности движения на участке подрядчик установил дорожный знак 3.13 «Ограничение высоты» и ограничительную рамку. Однако рамка неоднократно подвергалась внешнему воздействию, что привело к ее деформации и повреждению.

Водителей просят соблюдать правила движения, обращать внимание на установленные знаки и бережно относиться к элементам дорожной инфраструктуры.

Власти прилагают усилия, чтобы ремонт начался в запланированные сроки. МЦУ продолжает держать ситуацию на контроле.

«Ъ-Сочи» писал, что специалисты курорта приступили к работам по планово-предупредительному ремонту тоннеля №2А Дублера Курортного проспекта (трасса А-148). Длина тоннеля составляет 250 м, его построили в 2012 году и после этого ни разу не ремонтировали.

Мария Удовик