В Сочи руководитель компании получил штраф за нарушение антикоррупционных норм

Генерального директора компании в Сочи оштрафовали на 20 тыс. руб. за то, что он вовремя не уведомил о трудоустройстве бывшего государственного служащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Специалисты надзорного органа Хостинского района проверили соблюдение антикоррупционного законодательства. Ведомство выяснило, что руководитель юридического лица не сообщил представителю нанимателя о заключении трудового договора с экс-чиновником в установленные сроки.

По факту нарушения возбудили административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности госслужащего или бывшего госслужащего). Мировой судья признал директора виновным и назначил штраф. Деньги уже перечислены в бюджет.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконную приватизацию шести объектов санатория «Ставрополье» в Сочи, которые коммерческая фирма пыталась выкупить по заниженной цене через суд. Проверка показала, что коммерческая компания инициировала судебное разбирательство с целью незаконной приватизации объектов краевой собственности.

Мария Удовик