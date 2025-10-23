«Ласточка» Туапсе — Имеретинский курорт вошла в топ-3 маршрутов СКЖД

«Ласточка» по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт заняла второе место в рейтинге популярности пригородных направлений Северо-Кавказской железной дороги за январь—сентябрь 2025 года, перевезя 4,3 млн пассажиров. Пресс-служба РЖД опубликовала рейтинг самых востребованных пригородных железнодорожных направлений на СКЖД за девять месяцев этого года.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Лидером стала электричка Минеральные Воды — Кисловодск, которой воспользовались более 4,4 млн человек. Третье место досталось поезду Ростов — Таганрог с показателем более 3,3 млн пассажиров.

Популярностью также пользуются «Ласточки» по направлению аэропорт Сочи — Туапсе, перевезшие около 1,6 млн человек. Пригородными составами Сочи — Роза Хутор воспользовались 1,2 млн пассажиров.

На пригородных направлениях СКЖД работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Мария Удовик