В акватории Сочи до конца октября будут проходить учебные стрельбы

В акватории Сочинского морского порта до 31 октября ежедневно проводятся учебные стрельбы. Военные буду отрабатывать действия с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие. Власти напомнили, что отработка действий военными обеспечивает безопасность.

Мария Удовик