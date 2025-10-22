Пострадавший от нападения хаски мальчик из Сочи вернулся в школу

Школьник из Сочи Валентин, которого в феврале покусали две собаки породы хаски, вернулся к занятиям после длительного лечения. Об этом сообщил отец ребенка в сообществе, созданном для поддержки семьи.

Фото: Валентин Королев

Мальчик учится по индивидуальной программе — часть предметов осваивает дома, а на некоторые уроки приходит вместе с одноклассниками. На занятиях школьник носит черную маску, чтобы скрыть следы травм. Из-за установленной трахеостомы ему пока противопоказано долго общаться с людьми.

После серии сложных операций Валентин получил инвалидность сроком на два года. В начале следующего года семья планирует поездку в Российскую детскую клиническую больницу в Москве для проведения очередного этапа лечения. Местные депутаты помогли семье с покупкой дров на зиму.

Инцидент произошел 26 февраля в одном из садовых товариществ города. Две собаки сорвались с цепи и атаковали школьника. Животные нанесли ребенку тяжелые травмы лица — оторвали часть губы и носа. После экстренной помощи в краевой больнице пострадавшего доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяину животных предъявили обвинение, он признал вину. Суд приговорил владельца собак к полутора годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко