СКР возбудили уголовное дело из-за нападения двух собак на ребенка в Сочи

Следователи Адлерского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) из-за нападения двух домашних собак на ребенка в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно версии следствия, сегодня утром на одном из участков в СНТ «Авиатор» Адлерского района две домашние собаки крупной породы, которые находились без присмотра хозяина, напали на девятилетнего мальчика и укусили его за лицо. Ребенку помогли прохожие, отогнавшие животных. Сейчас пострадавшего доставили в больницу города.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят сбор и закрепление доказательств. Прокуратура также начала проверку.

Алина Зорина