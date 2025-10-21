Главные новости за 21 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего главы Крымского района Сергея Леся и оставил в силе решение об аресте до 29 ноября.

ФСБ России задержала в Москве 26-летнего россиянина, который после начала спецоперации передавал украинской стороне сведения о расположении средств ПВО и военных объектов Минобороны в Подмосковье и Краснодарском крае, а также предоставлял координаты для наведения беспилотников и ракет.

На Кубани третьи сутки идет поиск Нины и Анатолия Шабановых. Несколько дней, 18 октября, в хуторе Тхамаха Северского района они вместе с собакой породы терьер пошли в лес за грибами и до сих пор не вернулись.

Суд назначил штраф в 30 тыс. руб. юристу и блогеру Евгении Тутушкиной из Краснодара за размещение рекламного ролика в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В Краснодаре полиция задержала 41-летнего жителя соседней республики, который обманул местную женщину на 3,8 млн руб., пообещав отправить ее осужденного сына в зону СВО.

«Банк ДОМ.РФ» одобрил финансирование строительства пятизвездочного гостиничного комплекса Mandarin Garden в Сочи объемом почти 35 млрд руб.

На покупку квартиры в Краснодарском крае требуется потратить зарплату за десять лет.

Средний рост стоимости бензина в Краснодаре за прошедшую неделю составил 0,5%.

Сегодня, 21 октября, в Крыму топливо можно приобрести на 130 автозаправочных станциях.