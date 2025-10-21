В Крыму бензин есть на 130 заправках

Сегодня, 21 октября, в Крыму топливо можно приобрести на 130 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым», — написал он, приложив перечень адресов АЗС.

Список заправок обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго республики. Там опубликованы точные адреса с указанием вида топлива, который есть в продаже.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что меры по урегулированию ситуации с автомобильным топливом на АЗС региона согласованы с федеральными органами власти.

Алина Зорина