В Крыму бензин есть на 130 заправках
Сегодня, 21 октября, в Крыму топливо можно приобрести на 130 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым», — написал он, приложив перечень адресов АЗС.
Список заправок обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго республики. Там опубликованы точные адреса с указанием вида топлива, который есть в продаже.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что меры по урегулированию ситуации с автомобильным топливом на АЗС региона согласованы с федеральными органами власти.