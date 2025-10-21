Крайсуд отклонил жалобу экс-главы Крымского района Леся, оставив его в СИЗО

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего главы Крымского района Сергея Леся и оставил в силе решение об аресте до 29 ноября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Адвокаты Сергея Леся просили заменить арест на домашний, ссылаясь на то, что их подзащитный не намерен скрываться от следствия, а также на его многочисленные награды. Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

«Ъ-Кубань» писал, что Сергей Лесь покинул пост главы Крымского района после возбуждения уголовного дела в его отношении. В течение десяти дней будет опубликовано постановление о назначении временно исполняющего обязанности главы Крымского района губернатором Кубани.

Сергей Лесь был задержан при попытке скрыться от следствия. У него изъяли около 100 млн и 10–12 кг золота в слитках. Следователи считают, что он незаконно распределял участки муниципальной земли, продавая их по заниженным ценам заинтересованным лицам.

Ему вменяются организация совершения преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Алина Зорина