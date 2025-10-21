Стоимость бензина в Краснодаре за неделю увеличилась на 0,5%

Средний рост стоимости бензина в Краснодаре за прошедшую неделю составил 0,5%. Данные об этом опубликованы Управлением цен и тарифов краевой столицы.

За неделю средняя стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,5%. Средняя розничная цена за 1 л составляет 62,4 руб. Максимальная цена на данный вид топлива достигла 69,2 руб., минимальная — 60,2 руб.

Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,7%. В среднем по Краснодару цена за 1 л этого топлива составляет 68 руб. Максимальная стоимость на автозаправочных станциях достигла 74,6 руб., а минимальная — 65,8 руб.

Летнее дизельное топливо с повышенным содержанием серы подорожало на 0,3%. Стоимость в среднем составила 69,8 руб. за 1 л, максимальная цена зафиксирована на уровне 72,1 руб., а минимальная — 67,9 руб.

Алина Зорина