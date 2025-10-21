ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Украине данных о ПВО на Кубани

ФСБ России задержала в Москве 26-летнего россиянина, который после начала спецоперации передавал украинской стороне сведения о расположении средств ПВО и военных объектов Минобороны в Подмосковье и Краснодарском крае, а также предоставлял координаты для наведения беспилотников и ракет. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ЦОС, задержанный гражданин подозревается в госизмене. ФСБ установила, что в 2019–2020 годах россиянин выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях. Там он устанавливал контакты с военными ВСУ и членами запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.

Следственный отдел УФСБ по Москве и Московской области возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Эта статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Зорина