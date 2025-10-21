В Сочи построят гостиничный комплекс за 35 млрд рублей
«Банк ДОМ.РФ» одобрил финансирование строительства пятизвездочного гостиничного комплекса Mandarin Garden в Сочи объемом почти 35 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отель разместится на Черноморском побережье рядом с развлекательным комплексом Mandarin — одной из самых популярных локаций курорта. Сейчас там работают 50 ресторанов, баров и ночных клубов, а также премиальный пляж.
Площадь гостиницы превысит 100 тыс. кв. м. Проект включает почти 800 номеров, коммерческие помещения и парковку. Для отдыха предусмотрены три открытых и один закрытый бассейн с подогревом, SPA со спортзалом, рестораны, детский центр и коворкинг-зона с конференц-залом.
Сейчас банк рассматривает 22 проекта возведения гостиничных апартаментов на сумму 343 млрд руб.